Kina zamknięte do 25 kwietnia 0

Tak jak mogliśmy się spodziewać, rząd przedłużył większości obostrzeń do 25 kwietnia. Oznacza to, że m.in. kina oraz inne placówki związane z kulturą dalej pozostają całkowicie zamknięte na mocy nowego rozporządzenia.

Pierwotnie obostrzenia miały obowiązywać do niedzieli, 18 kwietnia. Zdecydowano się utrzymać obowiązujące obostrzenia, ale rząd bacznie przyglądamy się napływającym każdego dnia informacjom o liczbie zakażonych, zgonów, zajętych łóżek i wykorzystanych respiratorów. Od tych danych uzależnia dalsze decyzje. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze.

W komunikacie czytamy, że wielką szansą na pokonanie pandemii są szczepionki. Do tej pory w polskich punktach szczepień wykonano ponad 7,7 mln zastrzyków. Ponad 2,1 mln osób przyjęło już dwie dawki szczepionki. II kwartał tego roku to zdecydowane przyspieszenie. Będziemy szczepić się szybciej dzięki temu, że napłynie do nas znacznie więcej szczepionek niż do tej pory. Każdego dnia startujemy z rejestracją poszczególnych roczników.

Źrodło: gov.pl