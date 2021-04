Pierwszy zwiastun filmu ''The Water Man'' Davida Oyelowo 0

Na niecały miesiąc przed premierą oczekiwanego filmu Davida Oyelowo The Water Man, RLJE Films odpowiedzialne za dystrybucję produkcji w USA, opublikowało jej pierwszą zapowiedź. Możecie zapoznać się z nią w dalszej części artykułu.

fragment plakatu promującego film ''The Water Man''

Za scenariusz filmu odpowiada Emma Needell. Oyelowo wyreżyserował film, który jest dla niego debiutem jeśli chodzi o objęcie stanowiska reżysera. Głównym bohaterem filmu jest młody chłopak Gunner, który wyrusza w podróż, której celem odnalezienie jest mitycznej postaci – Wodnika. Posiada on bowiem sekret nieśmiertelności, a Gunner pragnie ocalić swoją nieuleczalnie chorą matkę. W trakcie swojej podróży łączy siły z tajemniczą tubylczą dziewczyną Jo. Razem udają się oni do lasu Dzikiego Konia, który im głębiej w niego się zapuszczają tym staje się dziwniejszy i bardziej niebezpieczny. Ich jedyną nadzieją na ratunek okazuje się ojciec Gunnera, który nie cofnie się przed niczym, aby uratować syna. Przy okazji odkryje kim naprawdę jest jego dziecko.

Oyelowo oprócz reżyserowania dramatu znajduje się także w obsadzie swojego debiutanckiego filmu. Oprócz niego swoje angaże otrzymali także Rosario Dawson, Lonnie Chavis, Amiah Miller, Alfred Molina i Maria Bello.

'The Water Man' to opowieść o tym jak daleko posunie się młody chłopiec, aby uratować swoją matkę. Pokazujemy ofiarną miłość, nadzieję i pokonywanie wszelkich przeciwności. Dorastałem na rodzinnych filmach majacych w sobie przygodę, fantazję i niebezpieczeństwo. To film, który przeniesie nas w inny świat, a potem pozostawi wiele tematów do rozmów. powiedział Oyelowo w swoim oświadczeniu

The Water Man do kin w USA trafi 7 maja 2021 roku. Reszta świata musi jeszcze trochę poczekać na zapoznanie się z tą produkcją. Prawa do niej wykupiła bowiem platforma Netflix, która planuje umieścić ją w swojej ofercie dopiero pod koniec tego roku.

Źrodło: ComingSoon