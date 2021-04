Mike Flanagan zaangażowany w adaptację powieści sci-fi Christophera Pike'a ''The Season of Passage'' 0

Mike Flanagan to ostatnio bardzo płodny twórca. Na swoim koncie ma bardzo udaną antologiczną serię grozy w skład, której wchodzi Nawiedzony dom na wzgórzu i Nawiedzony dwór w Bly. Ostatnio ukończył także prace na planie horroru Midnight Mass i od razu rozpoczął zdjęcia do nowej serii grozy The Midnight Club. Jednak to nie koniec projektów w jakie Flanagan jest zaangażowany.

na zdjęciu Mike Flanagan, film ''Oculus''

Jak donoszą zagraniczne media stanie on za kamerą filmowej adaptacji powieści Christophera Pike'a The Season of Passage. Książka ta należy do gatunku science fiction, posiada także elementy horroru. Jej akcja rozgrywa się na Marsie. Główną bohaterką jest dr Lauren Wagner, która bierze udział w kolejnej załogowej misji na Marsa. Cały świat ją podziwia i szanuje, jednak ona czuje tylko lęk. Powodem tego jest poprzednia misja, której członkowie zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Uznano ich za zmarłych. Jednak czy aby na pewno nie żyją?

Szczegóły fabularne filmu nie są znane. Nie wiadomo jak mocno będzie on opierał się na literackim pierwowzorze. Projekt powstanie dla studia Universal. Flanagan oprócz tego, iż stanie za kamerą produkcji to wraz z Jamesem Flanaganem napisze scenariusz do niej oraz zajmie się produkcją za pośrednictwem Intrepid Pictures.

