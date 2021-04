Jacob Tremblay dołącza do obsady rebootu ''Toksycznego mściciela'' 0

Powiększa się obsada rebootu kultowego superbohaterskiego filmu Toksyczny mściciel z 1984 roku. Swój angaż otrzymał dziecięcy aktor Jacob Tremblay, który pomimo swojego młodego wieku, ma już na swoim koncie kilka znaczących ról.

na zdjęciu Jacob Tremblay, film ''Osaczona''

Tremblay w ostatnim czasie wystąpił w filmie Doktor Sen, Grzeczni chłopcy, horrorze Zanim się obudzę czy doskonałym dramacie Pokój.

W reboocie Toksycznego mściciela wystąpi u boku Petera Dinklage, który wcieli się w tytułowego bohatera. Tremblay prawdopodobnie odegra jego syna, o którego życie będzie walczył.

Projekt powstaje dla studia Legendary. Za reżyserię i scenariusz odpowie Macon Blair. Reboot ma być produkcją w stylu Deadpoola, przesiąkniętą humorem i poważającą gatunek superbohaterów. Nie zabraknie również proekologicznych przesłanek. Tytułowy bohater zostanie wepchnięty do kadzi z chemikaliami i po transformacji zmienia się z społecznego wyrzutka w bohatera. Będzie walczył z korupcją, chciwością, a w międzyczasie przyjdzie mu uratować swojego syna, przyjaciół oraz lokalną społeczność.

Akcja oryginalnego filmu rozgrywa się w fikcyjnym mieście Tromaville w New Jersey. Główny bohater to Melvin Junko, nieudacznik i woźny, który podczas ucieczki przed grupą łobuzów wpadł do beczki z toksycznymi odpadami. Chemikalia spowodowały, iż przekształcił się w zdeformowanego, ale mającego nadludzkie rozmiary i siłę Toksycznego mściciela. Teraz postanawia wypowiedzieć wojnę wszystkim przestępcom.

Źrodło: deadline