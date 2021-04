Renée Zellweger gwiazdą komedii reżyserowanej przez twórcę sitcomu "Dwie spłukane dziewczyny" 0

Twórca popularnego serialu komediowego Dwie spłukane dziewczyny, czyli Michael Patrick King nakręci film komediowy o golfie zatytułowany "The Back Nine".

na zdjęciu Renée Zellweger, film "Judy"

Jak donosi The Hollywood Reporter, gwiazdą komedii "The Back Nine" będzie laureatka dwóch Oscarów, Renée Zellweger. Aktora wcieli się w postać byłej golfistki, która odłożyła swoje plany zostania zawodową zawodniczką na rzecz rodziny oraz profesjonalnej kariery męża. Po tym, jak jej małżeństwo zaczyna się sypać, kobieta postanawia powrócić do golfa i jeszcze raz spróbować swoich sił w tym sporcie.

Za kamerą stanie wspomniany we wstępie Michael Patrick King, który jest twórcą sitcomu Dwie spłukane dziewczyny. Oprócz tego nakręcił i napisał scenariusze do dwóch kinowych części serii "Seks w wielkim mieście". Tym razem również pracował przy scenariuszu, a pomagali mu Jhoni Marchinko i Krista Smith.

Komedia "The Back Nine" powstanie dla studia Landline Pictures, które należy do producentki Amy Baer. Warto odnotować, że odtwórczyni głównej roli, czyli wspomniana Renée Zellweger będzie pełniła również funkcję producentki wykonawczej. Tę samą funkcję piastować będzie Carmella Casinelli.

Źrodło: The Hollywood Reporter