Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amerykańska sieć telewizyjna The CW rozpoczęła produkcję kolejnego superbohaterskiego serialu, który nosi tytuł Naomi. Z pierwszych informacji wynika, że w premierowym odcinku zobaczymy cameo ikonicznego superbohatera DC Comics.

na zdjęciu bohaterowie filmu "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera"

Serial stacji The CW powstanie na podstawie komiksu DC Comics autorstwa Briana Michaela Bendisa, Davida F. Walkera oraz Jamala Campbella. Nad adaptacją tego projektu pracuje ceniona hollywoodzka twórczyni, Ava DuVernay.

Bardzo prawdopodobne, że serial Naomi nie będzie należał do tak zwanego Arrowverse, które zrzesza seriale o superbohaterach, za które opowiada The CW. Jednakże w sieci pojawiła się informacja, jakoby w pierwszym odcinku nowej serii, na ekranie cameo zaliczył Superman. W komiksie tytułowa bohaterka jest świadkiem pojedynku Człowieka ze stali ze złoczyńcą znanym, jako Mongul. Według portalu Film Stories, w samym serialu Naomi zobaczy na niebie postać Syna Kryptonu walczącego ze swoim przeciwnikiem – co ciekawe bohaterka ma uważać, iż Superman… jest postacią fikcyjną.

Na razie nie wiadomo, dlaczego będzie tak myślała, ale miałoby to sens, jeśli akcja będzie umiejscowiona w czasach początkowej kariery Supermana, kiedy był on rzadko filmowany lub fotografowany, a większość ludzi uważała go za internetowy żart.

Nie wiemy także kto wcieli się w postać ikonicznego herosa. Tutaj oczywiście na myśl może przyjść Tyler Hoechlin, czyli gwiazda serialu Superman i Lois – warto jednak pamiętać, że ten tytuł należy do wspomnianego Arrowverse, więc możliwe, że twórcy Naomi zdecydują się na zatrudnienie nowego aktora. A może producentom uda się dojść do porozumienia z innym aktorem, który wcześniej zakładał kostium Człowieka ze stali?

Źrodło: Film Stories