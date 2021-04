14. Mastercard OFF CAMERA we wrześniu 0

Sytuacja jest nieprzewidywalna i – jak to w kinie – funduje nam kolejne zwroty akcji. Dlatego w trosce zarówno o Widzów, jak i o Filmowców tegoroczny Festiwal OFF CAMERA odbędzie się wyjątkowo od 3 do 12 września w Krakowie.

My się kina nie boimy, a kino wciąż przyciąga nas wszystkich przed ekrany – zarówno Widzów, jak i Twórców filmowych. Organizatorzy pracują, aby nadchodząca edycja Mastercard OFF CAMERA znów mogła zbliżyć nas do pasji kina i pozwoliła przekraczać granice sztuki filmowej.

Festiwal chce sprawić, żeby mieszkańcy przypomnieli sobie, czym jest doświadczenie kina i przeżywanie filmowych historii w bezpieczny sposób. W świecie zakazów i nakazów bezpieczna rozrywka jest tak samo ważna, jak refleksja nad tym, co ważne. Na Plac Szczepański powróci tak lubiane Miasteczko Filmowe. W mieście pojawią się nowe kina plenerowe, m.in. na Kazimierzu i na rynku Podgórskim. Nie zabraknie też hitu zeszłego roku – kina samochodowego oraz cieszących się wielkim powodzeniem pokazów na barce rzecznej. Festiwal odbędzie się w formule hybrydowej, ale zaprasza przede wszystkim na spotkanie w salach kinowych. To ono jest podstawą prawdziwego Festiwalu, a na jaki organizatorzy chcą zaprosić widzów.

W związku z przesunięciem dat festiwalu przedłużony został termin zgłoszeń filmów do Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi i Konkursu Polskich Filmów Fabularnych do 15 maja bieżącego roku.

Źrodło: offcamera.pl/