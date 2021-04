Znamy tytuł i szczegóły prequelu "Armii umarłych" Zacka Snydera 0

Zack Snyder oficjalnie ujawnił tytuł prequelu swojego nadchodzącego thrillera Armia umarłych. Film zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Prequel Armii umarłych otrzymał oficjalny tytuł, który brzmi Army Of Thieves. Ujawnił to wszystko Zack Snyder, współscenarzysta, reżyser i autor zdjęć Army of the Dead.

Film skupi się wokół postaci Ludwiga Dietera, granego przez aktora Matthias Schweighöfera, który przejmie również obowiązki reżyserskie od Zacka Snydera w prequelu. Produkcja ma na celu zbadanie pierwszych dni wybuchu epidemii zombie w Las Vegas. Do Schweighöfera dołączą Nathalie Emmanuel, Guz Khan i Stuart Martin jako nowi członkowie obsady, a Zack Snyder będzie producentem razem ze swoją żoną Debroah.

Wygląda na to, że Netflix chce mieć Snydera na pokładzie przez długi czas, ponieważ platforma do przesyłania strumieniowego będzie również produkować animowaną miniserię w stylu anime, koncentrującą się na pochodzeniu postaci Dave'a Bautisty z Armii umarłych. W serialu, zatytułowanym Army Of The Dead: Lost Vegas, powrócą oryginalni członkowie obsady, a pojawi się także kilka nowych twarzy, w tym Joe Manganiello, Vanessa Hudgens, Christian Slater i Harry Lennix.

Dodajmy, że ekipa Army Of Thieves zakończyła zdjęcia w grudniu 2020 roku i prawdopodobnie film jest na późnym etapie postprodukcji. Wiadomo, że film pojawi się jeszcze w tym roku, a tymczasem czekamy na premierę Armii umarłych, która planowana jest na 21 maja.

Źrodło: movieweb.com