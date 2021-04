Mamy zwiastun rozszerzonej wersji "Kolejnego filmu o Boracie" 0

Borat Supplemental Reportings, wieloczęściowy program specjalny zawierający nigdy wcześniej nie widziane materiały z filmu Kolejny film o Boracie, wkrótce ukaże się w Amazon Prime. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi tego co nas czeka.

Amazon Prime Video opublikuje niedługo nigdy wcześniej nie widziany materiał filmowy z docenionej przez krytyków kontynuacji Borata. Podobnie jak w przypadku pierwszego filmu, oficjalny tytuł również jest trochę niepotrzebnie długi, z nowym dodatkiem specjalnym o nazwie Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine. Rozszerzony krój już wkrótce, a oficjalny zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine przedstawia niewykorzystany materiał filmowy nakręcony podczas produkcji Borata 2, który został wycięty z ostatecznej wersji. Obejmuje to nigdy wcześniej nie widziane nagrania przedstawiające Sacha Barona Cohena w postaci Borata, a także ujawniające niektóre niebezpieczeństwa, które miały miejsce podczas tworzenia kontynuacji. Dołączono również nowe nagranie z zamkniętego domu Borata z Jimem i Jerrym, współlokatorami, z którymi Baron Cohen (jako Borat) mieszkał przez kilka dni w szczycie pandemii.

Źrodło: movieweb.com