"Kolej podziemna" - oto zapowiedź serialu Barry'ego Jenkinsa, reżysera oscarowego "Moonlight" 0

Na oficjalnym kanale Amazon Prime Video pojawił się pełny zwiastun serialu The Underground Railroad. Za produkcję odpowiada ceniony amerykański reżyser, Barry Jenkins, twórca oscarowego Moonlight.

na zdjęciu Joel Edgerton, serial "The Underground Railroad"

Reżyserem oraz autorem scenariusza do serialu The Underground Railroad jest wspomniany we wstępie Barry Jenkins. Skrypt powstał na bazie książki "Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki" autorstwa nagrodzonego Pulitzerem, Colsona Whiteheada.

The Underground Railroad to kronika desperackiej próby odzyskania wolności na przedwojennym Południu, Cory Randall (w tej roli Botho Mbedu), która ucieka z plantacji w Georgii w poszukiwaniu tytułowej kolei podziemnej. W trakcie swojej podróży kobieta musi uciekać przed bezwzględnym łowcą nagród, Ridgewayem (gra go Joel Edgerton), który otrzymuje zadanie złapania i odprowadzenia jej z powrotem na plantację. Podróżując od stanu do stanu, Cora nie tylko musi zmagać się ze spuścizną matki, która również zdołała uciec z niewoli i jako jedyna nie dała się złapać Ridgewayowi, ale także własnymi słabościami i pogonią za marzeniami o życiu, o którym nie myślała, że jest możliwe.

W The Underground Railroad występują Botho Mbedu, Chase W. Dillon, Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Will Poulter i Peter Mullan.

Premiera 14 maja, tylko na Amazon Prime Video.

Źrodło: Amazon Prime Video