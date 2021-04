Fabien Frankel dołącza do obsady ''House od the Dragon'' 0

Według wcześniejszych doniesień już w tym miesiącu miały rozpocząć się prace na planie preqelowego spin-offa serialu Gra o tron noszącego tytuł House of the Dragon. Pomimo tego, dalej trwa etap castingowy. Jak donoszą zagraniczne media swój angaż otrzymał właśnie aktor Fabien Frankel.

fragment plakatu promującego serial ''House of the Dragon''

Frankel nie ma jeszcze na swoim koncie zbyt wielu ról. Zadebiutował w 2019 roku w komedii Last Christmas, a w tym roku możemy podziwiać go w serialu Netflixa Wąż, który opowiada o zbrodniach seryjnego mordercy o pseudonimie Bikini Killer.

W House of the Dragon Fabien Frankel wcieli się w jedną z kluczowych postaci. Odegra on ser Cristone Cole’a, członka Gwardii Królewskiej króla Viserysa I Targaryena. To syn zwykłego zarządcy Lorda Blackhavena, który nie posiada żadnych roszczeń do ziemi ani tytułów, jest jednak doskonałym rycerzem, który ma honor i niezwykłe umiejętności posługiwania się mieczem.

Akcja House of the Dragon rozgrywać ma się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Będziemy świadkami powstania i upadku tej jedynej rodziny smoczych lordów.

W obsadzie serialu są także Paddy Considine jako król Viserys I, Matt Smith jako książę Daemon Targaryen, Olivia Cooke jako Alicent Hightower, Emma D’Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen, Rhys Ifans jako Otto Hightower, Steve Toussaint jako Lord Corlys Velaryon, Eve Best jako księżniczka Rhaenys Velaryon i Sonoya Mizuno jako Mysaria.

Premiera House of the Dragon w 2022 roku.

