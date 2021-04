Netflix prezentuje nową zapowiedź anime ''Resident Evil: Wieczny mrok'' 0

Na platformę Netflix zmierza nowa produkcja anime, której fabuła opiera się na popularnej serii gier wideo wydawanych przez Capcom. Mowa o serialu Resident Evil: Wieczny mrok. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź, z którą możecie zapoznać się poniżej.

logo serialu ''Resident Evil: Wieczny mrok''

Uniwersum Resident Evil w nowej, spektakularnej odsłonie. Netflix przedstawia realistyczne wizualnie arcydzieło w pełnym napięcia i akcji klimacie horroru.

Akcja serialu anime opowiada historię dwójki bohaterów doskonale znanych wszystkim fanom cyklu – Leona S. Kennedy i Claire Redfield. Za jego reżyserię odpowiada Eiichiro Hasumi. Muzykę skomponował Yugo Kanno.

Premiera Resident Evil: Wieczny mrok już w lipcu 2021 roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Oto oficjalny opis fabuły nadchodzącego anime.

W 2006 roku w Białym Domu doszło do włamania do sieci komputerowej i ktoś niewłaściwy otrzymał dostęp do tajnych prezydenckich dokumentów. Agent federalny Leon S. Kennedy wraz ze swoją drużyną SWAT w trakcie badania tego incydentu trafia na hordy zombie. W międzyczasie Claire Redfield, pracująca dla TerraSave, trafia na tajemniczy rysunek sugerujący inwazję zombie. Rozpoczyna ona swoje własne śledztwo. Trafia do Białego Domu, gdzie konfrotnuje swoje informacje z tym co wie Leon. On jednak nie widzi związku pomiędzy tajemniczym pojawieniem się zombie w Białym Domu, a dziwnym rysunkiem. Z czasem jednak okazuje się, iż te dwie epidemie zombie oddalone od siebie poprowadzą do wydarzeń, które wstrząsną całym krajem.

Źrodło: youtube, comingsoon