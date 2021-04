Scenarzyści "Predatora" pozywają Walta Disneya 0

Wraz z przejęciem wytwórni 20th Century Fox, w ręce Walta Disneya wpadły prawa do serii "Predator". Jak się okazuje, taki stan rzeczy nie podoba się twórcom oryginalnego scenariusza, którzy będą się w tej sprawie sądzić z Domem Myszki Miki.

na zdjęciu Arnold Schwarzenegger, film "Predator"

Jim Thomas i John Thomas, którzy napisali scenariusze do dwóch kultowych filmów akcji science-fiction, czyli Predator oraz Predator 2, idą na wojnę z Waltem Disneyem. Panowie nie są zadowoleni z faktu, iż prawa do serii wpadły w ręce wielkiego hollywoodzkiego koncernu, po tym, jak udało się przejąć wytwórnię 20th Century Fox.

Bracia Thomas złożyli do kalifornijskiego sądu wniosek z prośba o odzyskanie praw do cyklu. Twórcy powołują się na prawo autorskie, które pozwala im anulować przeniesienie po upływie określonego czasu – zazwyczaj jest to 35 lat w przypadku nowszych produkcji. Co ciekawe w przypadku scenariusza (powstałego w 1986 roku) do Predatora, termin powrotu praw do rąk Thomasów przypada… 17 kwietnia, czyli jutro. Scenarzyści w 2016 roku złożyli papiery związane z wypowiedzeniem umowy.

Walt Disney oczywiście nie zgadza się z takim obrotem spraw twierdząc, że żądania braci są przedwczesne. Co więcej – koncern złożył przeciwko Thomasom własny pozew w tej sprawie.

Ta sytuacja może być początkiem ciekawych czasów. Wiele hollywoodzkich wytwórni może niebawem mieć problem i stanąć przed perspektywą utraty praw franczyzowych do wielu kultowych dzieł z lat 80.

Źrodło: The Hollywood Reporter