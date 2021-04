Eric Bana w zwiastunie filmu ''The Dry'' 0

IFC Films opublikowało oficjalną zapowiedź filmu The Dry będącego adaptacją bestsellerowej debiutanckiej powieści Jane Harper. W głównej roli Eric Bana.

fragment plakatu promującego film ''The Dry''

Za reżyserię filmu odpowiada Robert Connolly, który pracował na podstawie scenariusza swojego i Harry'ego Crippsa. W obsadzie oprócz wspomnianego Bana znajdują się także Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John Polson, Sam Corlett i Joe Klocek.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Eric Bana w The Dry wciela się w agenta federalnego Aarona Falka, który po ponad dwudziestu latach powraca do swojego rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie swojego przyjaciele z dzieciństwa Luke’a. Ten zanim zginął samobójczą śmiercią podobno odebrał życie swojej żonie i dziecku. Według śledczych Luke zwariował po tym jak jego miasto spustoszyła trwająca ponad dekadę susza. Aaron nie wierzy jednak w tą dziwną śmierć krewnych Luce’a i postanawia sam poprowadzić to śledztwo. Odkrywa tajemnice sprzed lat i pewną zbrodnię, która być może ma związek z sprawą śmierci żony i dziecka Luke’a.

Premiera The Dry w USA odbędzie się 24 maja 2021 roku. Film zadebiutuje w kinach i na VOD.

Źrodło: ComingSoon