Carey Mulligan u boku Adama Sandlera w filmie Netflixa ''Spaceman'' 0

Netflix pracuje nad adaptacją powieści science fiction Jaroslava Kalfara 'Spaceman of Bohemia'. Jako pierwszy angaż otrzymał aktor znany głównie z komedii – Adam Sandler. Teraz dołączyła do niego aktorka Carey Mulligan.

na zdjęciu Carey Mulligan, film ''Obiecująca. Młoda. Kobieta''

Mulligan na wielkim ekranie zadebiutowała w 2005 roku w filmie Duma i uprzedzenie. Następnie pojawiła się w kolejnych kilku naprawdę dobrych produkcjach tj. Opactwo Northanger będącym adaptacją powieści Jane Austen, wojennym dramacie Bracia, filmie Wielki Gatsby czy kryminale z ubiegłego roku Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Projekt wcześniej znany był pod tytułem The Spaceman of Bohemia. Teraz jednak Netflix go skrócił i obecnie film oficjalnie nosi tytuł Spaceman. Film opowie o pierwszym czeskim astronaucie Jakubie Prochazki, w tej roli Sandler, który wysłany zostaje na skraj galaktyki z samotną misja zebrania tajemniczego międzygalaktycznego pyłu. Cel jego podróży znajduje się koło planety Wenus. Żaden kraj dotychczas nie odważył się wysłać swojego obywatela w tak daleką podróż. Jakub desperacko chcąc uciec od swojej przeszłości, decyduje się pokonać te setki milionów mil. Kiedy jednak dociera do niego, iż wyprawa ta zniszczyła jego dotychczasowe ziemskie życie, z pomocą przychodzi mu tajemniczy głos. Okazuje się, że na jego statku żyje gigantyczny pajęczak Hanus, z którym Jakub się zaprzyjaźnia.

Mulligan wcieli się w żonę astronauty odgrywanego przez Sandlera. Adaptacją powieści na filmowy scenariusz zajmie się Colby Day. Za kamerą stanie Johan Renck, reżyser nagradzanego wielokrotnie mini serialu HBO Czarnobyl.

Źrodło: deadline