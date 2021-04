Horror komediowy ''Shining Vale'' od Starz otrzymuje zamówienie na pełny sezon 0

Stacja Starz złożyła zamówienie na pełny sezon serialu 'Shining Vale'. To produkcja łącząca w sobie dwa zupełnie różne gatunki tj. horror i komedię. Decyzję taką włodarze Starz podjęli po zapoznaniu się z pilotem serialu.

na zdjęciu Courteney Cox, film ''Krzyk 4''

Produkcja składać ma się z ośmiu epizodów. W głównej roli aktorka znana z filmowej serii Krzyk i serialu Przyjaciele – Courteney Cox. Partnerują jej Greg Kinnear i Mira Sorvino.

Shining Vale opowie o dysfunkcyjnej rodzinie, która przenosi się z miasta do małego miasteczka na przedmieściach Connecticut. Wprowadzają się oni do domu, w którym straszy, bowiem niegdyś doszło w nim do wielkiej tragedii. Nadnaturalnych domowników widzi tylko Pat – w tej roli Cox, która przekonana jest, że albo została opętana albo popadła w ciężką depresję. Jej męża Terry’ego sportretuje Kinnear. To słodki, wrażliwy mężczyzna w sile wieku, który do tej pory uważał swoje małżeństwo za idealne, aż do momentu odkrycia zdrady. Jednak jako urodzony optymista stara się wszystko naprawić i za wszelką cenę utrzymać swoje rozpadające się małżeństwo.

Pat odkrywa, iż dom zamieszkuje jej alter ego Rosemary. To jej druga osobowość bądź demon, który próbuje przejąć nad nią kontrolę.

Nastoletnie dzieci Pat i Terry’ego portretują Gus Birney i Dylan Gage. Autorem scenariusza i producentem wykonawczym serii jest Jeff Astrof, który opiera się na swoim własnym opowiadaniu, którego jest współautorem wraz z Sharon Horgan. Za reżyserię pilota odpowiada Dearbhla Walsh.

Źrodło: ComingSoon