Koniec zdjęć do drugiej części ''Doktora Strange'a'' 0

Bardzo dobra wiadomość dla fanów filmów od Marvel Studios i Doktora Strange’a. Kevin Feige w ten piątek potwierdził, iż prace na planie filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness dobiegają końca.

na zdjęciu Benedict Cumberbatch, film ''Doktor Strange''

Zdjęcia do filmu zostały znacząco opóźnione poprzez panującą od zeszłego roku pandemię koronawirusa.

Za reżyserię kontynuacji filmu Doktor Strange z 2016 roku odpowiada Sam Raimi, który przejął tą funkcję od Scotta Derricksona. Ten zrezygnował z możliwości poprowadzenia drugiego filmu o przygodach Doktora Strange’a z powodu różnic twórczych.

W drugiej części swoją rolę powtórzy Benedict Cumberbatch, który wciela się w tytułowego bohatera. Elizabeth Olsen wystąpi jako Scarlet Witch. Powrócą także Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor i Rachel McAdams. Wcielą się oni odpowiednio w Barona Karla Mordo, Wonga i Dr Christine Palmer.

W filmie swój debiut zaliczy superbohaterka pojawiająca się w komiksach Marvela America Chavez, znana też jako Miss America, którą sportretuje Xochitl Gomez.

Kontynuacja ta opisywana jest jako pierwszy film MCU należący do gatunku horroru. Połączyć ma on wydarzenia ukazane w serialach Disneya WandaVision i Loki oraz filmie Spider-Man: No Way Home.

Film pierwotnie wejść do kin miał 7 maja 2021 roku, jednak został znacząco opóźniony. Obecnie data jego premiery to 25 marca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon