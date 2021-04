Koniec serialu ''Castlevania'' - czwarty sezon finałowym 0

Netflix postanowił zakończyć serial anime Castlevania. Nadchodzący czwarty sezon produkcji będzie tym finałowym. Wraz z tą informacją ujawniono datę jego premiery.

fragment plakatu promującego serial ''Castlevania''

Czwarty sezon serialu Castlevania składa się z dziesięciu odcinków i na platformie Netflix pojawi się już 13 maja 2021 roku.

Możliwe jednak, iż nie będzie to nasze ostatnie spotkanie z światem znanym z gier studia Konami. Jak donosi serwis deadline, włodarze Netflixa podobno rozmyślają nad zupełnie nową serią osadzoną w tym uniwersum. W projekt z pewnością nie będzie zaangażowany Warren Ellis, który w zeszłym roku oskarżony został o molestowanie seksualne.

Serial Castlevania to mroczna, średniowieczna fantazja, która opowiada o walce z legendarnym Draculą. Skazana za herezję Lisa Tepes zostaje spalona na stosie przez biskupa i podległych mu księży. Gdy wieść o tym dociera do jej męża Drakuli, zsyła on na Wallachię hordę demonów mającą wyplenić ludzi z jego ziem. Fala potworów niepowstrzymanie rozlewa się po kraju a jedynym, który może powstrzymać demony jest Trevor Belmont, ostatni z ekskomunikowanego klanu Belmontów.

Pomysłodawcą i twórcą scenariusza jest Warren Ellis. W głosowej obsadzie powrócą Graham McTavish jako Dracula, Richard Armitage jako Trevor Belmont, James Callis jako Alucard, Emily Swallow jako Lisa, Matt Frewer jako Biskup, Tony Amendola jako Nestor Mówców z Codrii i Alejandra Reynoso jako Sypha Belnades.

Poniżej plakat promujący czwarty sezon serialu.

Źrodło: deadline