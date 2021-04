Czy Jon Favreau powróci jako Happy Hogan w najnowszym Spider-Manie: No Way Home? 0

W życiu pewnych jest kilka rzeczy: podatki, kolejna część Szybkich i Wściekłych i wiosenna pogoda, która zmusza nas do wymyślania kreatywnych dla niej przymiotników. Na tej liście może za niedługo znaleźć się informacja o ponownym występie Jona Favreaua w roli Happiego Hogana w najnowszym filmie o Człowieku-Pająku.

Choć plotka lubi plotkę gonić i Internet jest nimi wybrukowany, to na pewno znajdzie się kilka osób, których ta informacja powinna ucieszyć, choć nie jest jeszcze ona potwierdzona. Sam Jon Favreau nie wypowiedział się jeszcze w żadnym z wywiadów na ten temat, a studio Marvela milczy i możliwe, że czeka na odpowiednią chwile.

W ostatniej części Spider-Mana: Far From Home Happy Hogan oprócz niesienia pomocy Peterowi Parkerowi spoglądał, i nie tylko, rozmarzonym okiem w stronę cioci May, która z kolei nazwała całą sytuacje z Happy Hoganem, jako "letnią przygodę", pozostawiając widza z małą zagwozdką, czy wyniknie z tego coś poważniejszego.

Czy twórcy skuszą się na ten romantyczny wątek i wkleją go jako tło kolejnej przygody Spider-Mana? Czy w ogóle zobaczymy Happiego Hogana w Spider-Manie: No way Home? Tego nie wiemy, ale możemy mieć nadzieję, że w dniu premiery, czyli 17 grudnia 2021 roku, zobaczymy coś z prawdziwego, komiksowego zdarzenia.

Źrodło: Movieweb