''Furiosa'' ma datę rozpoczęcia zdjęć i datę premiery!

Trwają ostatnie preprodukcyjne prace przed rozpoczęciem prac na planie prequelowego spin-offa filmu Mad Max: Na drodze gniewu. Produkcja nosi tytuł Furiosa i zapowiada się na wielkie filmowe widowisko.

na zdjęciu Charlize Theron, film ''Mad Max: Na drodze gniewu''

Podczas niedawnej konferencji prasowej z udziałem gwiazd produkcji poinformowano o dacie rozpoczęcie zdjęć. Ekipa na planie usytuowanym w Australii pojawi się w czerwcu tego roku. Główne zdjęcia powstaną w zachodnim Sydney i regionalnych częściach stanu Nowa Południowa Walia.

Fabuła filmu nie jest do tej pory znana. Wiadomo jedynie, iż skupi się ona na losach młodej Furiosy, bohaterki którą w brawurowy sposób w filmie Mad Max: Na drodze gniewu odegrała Charlize Theron. Prawdopodobnie dowiemy się co działo się z dziewczyną zanim dołączyła do Wiecznego Joe. W jej młodszą wersję wcieli się Anya Taylor-Joy. Oprócz niej w obsadzie są także Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II. Za reżyserię widowiska odpowiada George Miller.

Projekt według zapowiedzi ma być największą produkcją filmową jaka do tej pory powstała na terenie Sydney i Nowej Południowej Walii. Również jeśli chodzi o zakres opowiadanej historii to będzie on dużo większy niż w poprzednim filmie.

Datę premiery filmu Furiosa wyznaczono na 23 czerwca 2023 roku.

Źrodło: darkhorizons