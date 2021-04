Justin Lin w wywiadzie, którego udzielił magazynowi Entertainment Weekly powiedział, że Brian O’Conner, czyli postać grana przez Paula Walkera, wciąż żyje. Co więcej są plany, aby pojawił się on w finale cyklu.

Tak, to jest problem, ale też coś, co zawsze uszanować. Fakt, że Brian O’Conner wciąż żyje w tym uniwersum, musi zostać uznany. Traktujemy "F9" jako pierwszy film ostatniego rozdziału. Jest to coś, o czym myślę, o tym, jak możemy naprawdę pokazać jego obecność, ale z szacunkiem.

powiedział filmowiec