Premiera "Downton Abbey 2" jeszcze w tym roku

Focus Features oficjalnie ogłosił powstanie filmu Downton Abbey 2, a do tego wiadomo, że powróci również cała oryginalna obsada. Studio przygotowało produkcję do nadchodzącej kontynuacji z Carnival Films, a zdjęcia do projektu rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Co ciekawe premiera jeszcze w tym roku, sequel otrzymał oficjalną datę premiery, która została ustalona na 22 grudnia 2021 roku.

Oryginalny film o Downton Abbey powstał po wizycie króla i królowej Anglii u rodziny Crawleyów i personelu Downton, a zakończył się balem dla rodziny królewskiej. Na podstawie serialu telewizyjnego o tym samym tytule adaptacja filmowa została wyreżyserowana przez Michaela Englera i napisana przez Juliana Fellowes. W filmie wystąpili Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Imelda Staunton i Penelope Wilton.

Do stałej obsady dołączą nowi członkowie m.in. Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye i Dominic West. Twórca Downton Abbey i zdobywca Oscara, Julian Fellowes, powróci, aby napisać scenariusz do filmu, a zdobywca nagród Emmy i BAFTA Gareth Neame i zdobywczyni Emmy Liz Trubridge zajmą się produkcją. Nominowany do nagrody BAFTA i nagrody Emmy reżyser Simon Curtis (Mój tydzień z Marilyn) dołączy do zespołu jako reżyser.

