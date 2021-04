Rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsese 0

Rozpoczęły się prace na planie nowej produkcji za reżyserię której odpowiada uznany filmowiec Martin Scorsese. Informację o początku prac przy Killers of the Flower Moon w Oklahomie podały Oklahoma Film + Music Office i Apple Original Films.

na zdjęciu Martin Scorsese, film ''Milczenie''

Jesteśmy podekscytowani, że w końcu rozpoczynamy produkcję filmu 'Killers of the Flower Moon' w Oklahomie. Możliwość opowiedzenia tej historii na ziemi, na które opowiadane wydarzenia miały miejsce jest niesamowita i niezwykle ważna. Cieszymy się ze współpracy z lokalną obsadą i ekipą. Film ten ożywi tę historię na ekranie i uwieczni czas w historii Ameryki, którego nie można zapomnieć. powiedział Scorsese w swoim oświadczeniu

Killers of the Flower Moon to western, którego fabuła opiera się na powieści non-fiction Davida Granna i skupia się na morderstwach, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w 1920 roku. Zabójstwa rozpoczęły się po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

Obsada filmu Killers of the Flower Moon prezentuje się iście gwiazdorsko. W głównych rolach występują Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. W pozostałej obsadzie znajdują się Tantoo Cardinal, Lily Gladstone, Cara Jade Myers, William Belleau, Tatanka Means, Michael Abbott Jr. i Scott Shepherd.

Data premiery produkcji nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: ComingSoon