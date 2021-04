Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Olivia Colman może dołączyć do obsady jednej z produkcji Marvel Studios 0

Laureatka Oscara i jedna z największych gwiazd współczesnego brytyjskiego kina, Olivia Colman może już niebawem dołączyć do rodziny Marvela.

na zdjęciu Olivia Colman, film "Ojciec"

Olivia Colman prowadzi negocjacje w sprawie dołączenia do obsady aktorskiej serialu "Secret Invasion", kolejnej serialowej serii, która będzie należała do Kinowego Uniwersum Marvela. Produkcja wykorzysta wydarzenia z filmu Kapitan Marvel jako punkt wyjścia i skoncentruje się na dalszych losach popularnego tajnego agenta Nicka Fury’ego, granego przez Samuela L. Jacksona. Na ekranie pojawi się także Ben Mendelsohn, który powtórzy rolę Talosa.

Na razie szczegóły dotyczące fabuły "Secret Invasion" trzymane są w tajemnicy, ale można bezpiecznie założyć, ze historia będzie obracała się wokół ziemskiej działalności Skrullów, którzy infiltrują naszą planetę. Nie wyjawiono również w kogo miałaby się wcielić Olivia Colman.

Nie zostało również to potwierdzone, ale w czarny charakter wcieli się prawdopodobnie Kingsley Ben-Adir, którego możecie kojarzyć z roli w filmie One Night in Miami.

Za serię odpowiada człowiek maczający palce przy znakomicie ocenianym Mr. Robot, czyli Kyle Bradstreet. Zdjęcia planowane są na jesień – będą odbywały się w Wielkiej Brytanii oraz innych europejskich krajach.

