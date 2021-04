Legendy rocka - seria dokumentalna w ARTE.tv 0

Ramones, The Clash, The Smiths, Eagles, Bee Gees to muzyczne bandy wszech czasów. Brytyjska seria dokumentalna „Legendy rocka” zawiera wywiady, materiały archiwalne i nagrania koncertów, by przybliżyć pięć zespołów, które trwale zapisały się w historii muzyki i kulturze popularnej. Cykl można obejrzeć bezpłatnie na platformie VOD ARTE.tv

Twórcy serii dokumentalnej „Legendy rocka” i krytycy muzyczni analizują kariery kultowych zespołów rockowych. Jak doszły na szczyt? Grupa The Smiths swoim oryginalnym brzmieniem na zawsze zdefiniowała muzykę alternatywną. Ramones byli liderami sceny undergroundowej w latach 70. Wielu nie brało ich na serio, ale oni byli rewolucjonistami i stali się największą punk-rockową kapelą wszech czasów. The Clash to polityczni buntownicy grający rock&rolla, których utwory dotykały tematów najważniejszych dla ówczesnej publiczności. O sobie mówili, że są jedynym liczącym się zespołem i… zbytnio nie odbiegali od prawdy. Z kolei o Bee Gees, Bono z U2 mówił, że słuchając ich, choruje z zazdrości. Eagles byli grupą romantycznych country rockmenów, którzy stali się jednym z najbardziej znanych bandów muzycznych USA w historii.

THE CLASH

Dzięki unikalnemu połączeniu inteligencji, wściekłości i poezji The Clash ugruntowali swoją pozycję jako kwintesencja zespołu punk rockowego. Ich wspaniała kariera rozpoczęła się w 1976 roku w zachodnim Londynie. The Clash nadal wywiera wpływ na setki artystów na całym świecie.

THE SMITHS

W latach 80. XX wieku The Smiths zrewolucjonizowali scenę muzyczną dzięki unikalnemu i nowatorskiemu

brzmieniu. Ich cztery albumy zainspirowały całe pokolenie muzyków. Oto przegląd historii angielskiej grupy

alternatywnego rocka powstałej w Manchesterze w 1982 roku.

RAMONES

Bezczelni, ale skazani na to, by stać się żywą ikoną, zdolną wpłynąć na niezliczone współczesne zespoły. Z perspektywy czasu każdy powinien był poważnie potraktować Ramones, kultową grupę punk-rockową powstałą w Queen’s w Nowym Jorku. W czasach, gdy telewizja była zdominowana przez Abbę, ich krótkie energiczne występy oraz niechlujny wygląd były prawdziwy policzkiem dla ówczesnej sceny muzycznej. Znani krytycy muzyczni analizują udaną karierę tego zespołu.

EAGLES

Z pięcioma utworami na szczycie list przebojów, 14 hitami w pierwszej czterdziestce i czterema albumami jako numer jeden, Eagles byli jednym z najbardziej utytułowanych zespołów lat 70. Pod koniec XX wieku ich dwa albumy studyjne „Greatest Hits” (1971-1975) i „Hotel California” – znalazły się w pierwszej dziesiątce bestsellerów wszech czasów.

BEE GEES

Dziennikarze i krytycy muzyczni analizują rozwój i sukces Bee Gees. Swój pierwszy kontrakt płytowy podpisali w 1963 roku z wytwórnią Festival Records. W marcu 1978 roku zdobyli dwa pierwsze miejsca na amerykańskich listach przebojów z piosenkami „Night Fever” i „Staying Alive”. Po pięciu nagrodach Grammy za „Saturday Night Fever” Bee Gees stali się światową sensacją, porównywalną po raz pierwszy z sukcesem The Beatles.

Seria „Legendy rocka” jest dostępna bezpłatnie do 31 maja pod linkiem tym linkiem