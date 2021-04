Netflix adaptuje na serial cykl książek ''Wings of Fire'' 0

Netflix zamówił kolejny projekt, który powinien przypaść do gustu fanom fantasy i animowanych produkcji. Oficjalnie wiadomo już, iż powstanie adaptacja sagi fantasy 'Wings of Fire' autorstwa Tiu T. Sutherland.

na zdjęciu Ava DuVernay, film ''Druga połowa kadru''

Za powstanie tej animowanej serii odpowie Ava DuVernay i ARRAY Filmworks. Na całość składać ma się dziesięć odcinków trwających po 40 minut każdy.

Animacja opowie nam o zaciekłej wojnie toczącej się od pokoleń między pokoleniami smoków zamieszkujących epicki świat o nazwie Pyrrhia. Fabuła skupi się wokół pięciu młodych smoków, które muszą spełnić swoją przepowiednię. Ich zadaniem jest zakończyć rozlew krwi i przywrócić pokój w kraju. Od narodzin smoki trenowane były w tajemnicy do wykonania swojej misji, która gdy już się rozpocznie ukaże im prawdziwy i przytłaczający rozmiat trwającej wojny.

Za powstanie animacji odpowie Warner Bros. Animation. Dan Milano, Christa Starr i Justin Ridge pełnić będą funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych.

Wings of Fire to bardzo długi cykl książek fantasy. Podzielony jest on na trzy różne wątki i każdy z nich obejmuje po pięć książek. Netflix zaadaptuje pierwszy z nich The Dragonet Prophecy.

Źrodło: ComingSoon