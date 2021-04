W kontynuacji przygód Sonica wystapi Knuckles - zobaczcie pierwsze zdjęcie z planu 0

Trwają prace nad kontynuacją filmu SONIC: Szybki jak błyskawica. W sieci pojawiło się ciekawe zdjęcie z planu, na którym widzimy po raz pierwszy Knucklesa – czerwonego bohatera znanego z serii gier komputerowych Sonic the Hedgehog.

film ''SONIC. Szybki jak błyskawica''

Wygląda na to, że w drugim filmie o przygodach antopomorficznego niebieskiego jeża poznamy więcej bohaterów znanych z serii gier komputerowych firmy Sega. Na poniższym zdjęciu widzimy zarówno Sonica, Milesa 'Tails' Powera – żółtego lisa posiadającego dwa ogony, które umożliwiają mu latanie i Knucklesa – czerwonego przedstawiciela płci męskiej gatunku The Echidna, który jest przyjaźnie nastawiony do Sonica.

Sonic 2: Szybki jak błyskawica powstaje dla Paramount Pictures. Studio planuje wypuścić film do kin 8 kwietnia 2022 roku. Fabuła sequela trzymana jest w tajemnicy.

Za kamerą ponownie stanął Jeff Fowler, który nakręcił pierwszy film. Pat Casey i Josh Miller jeszcze raz zajęli się napisaniem scenariusza.

SONIC. Szybki jak błyskawica to aktorska komedia przygodowa, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie widzimy przygody Sonika na Ziemi, który właśnie zaczyna wieść życie u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

Źrodło: ComingSoon, Twitter