Zobaczcie pierwsze siedem minut filmu ''Mortal Kombat'' - jedno jest pewne, będzie krwawo! 0

Wspaniała wiadomość dla fanów oczekiwanej adaptacji popularnej serii gier wideo. Warner Bros. Pictures i New Line Cinema udostępniły w sieci pierwsze 7 minut filmu Mortal Kombat. Zapowiada się niezwykłe i krwawe widowisko.

na zdjęciu Joe Taslim i Hiroyuki Sanada, film ''Mortal Kombat''

Na poniższym wideo widzimy Scorpiona (Hiroyuki Sanada) i Sub-Zero (Joe Taslim) w średniowiecznej Japonii. Widać tu nawiązanie do oldschoolowych filmów Akiry Kurosawy oraz czuć ton nadany filmowi z gier wideo.

Jak Wam się podoba początek tego wielkiego kinowego widowiska?

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?

Premiera Mortal Kombat w kinach i na HBO Max odbędzie się już w ten piątek, tj. 23 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon