Finn Wolfhard rozwiewa wątpliwości co do daty premiery 4. sezonu

Panująca pandemia w dużej mierze pokrzyżowała plany twórców hitowego serialu Netflixa Stranger Things. Od premiery trzeciego sezonu mijają już prawie dwa lata i jak się okazuje, w tym roku na nowe odcinki nie mamy co liczyć.

na zdjęciu Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo i Caleb McLaughlin, serial ''Stranger Things''

W jednym z ostatnich wywiadów aktor Finn Wolfhard wcielający się w postać Mike’a Wheelera, tak oto odpowiedział na pytanie dotyczące daty premiery czwartego sezonu Stranger Things.

Sezon 4… Miejmy nadzieję, że powinien nadejść w przyszłym roku.

Wbrew pozorom przymusowe opóźnienie może jednak przynieść pozytywne skutki dla produkcji. Dzięki temu twórcy serialu – bracia Duffer, po raz pierwszy w jego historii mieli czas na całkowite skończenie scenariuszy i dopracowanie ich przed rozpoczęciem prac na planie. Według producenta Shawna Levy'ego ich jakość jest wyjątkowa i sezon ten zapowiada się na najlepszy z całej serii.

Szczegóły fabularne czwartego sezonu trzymane są w ścisłej tajemnicy. Jedyne co wiemy na pewno to to, iż Hooper żyje i znajduje się na zaśnieżonych pustkowiach Kamczatki w obozie pracy. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych pojawić ma się nowe zło, dawno pogrzebane, które połączy wszystko to co działo się do tej pory…

Przypomnijmy, że Stranger Things to oryginalny serial Netflixa, którego akcja dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych.

Źrodło: Bloody Disgusting