Elizabeth Olsen twierdzi, że "Doktor Strange 2" posiada horrorowy vibe

Elizabeth Olsen powtórzy rolę Scarlett Witch w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aktorka opisała w kilku słowach nadchodzący film Marvela.

na zdjęciu Elizabeth Olsen, film "Wojna bez granic"

Jeśli chodzi o Kinowe Uniwersum Marvela, to sporo się pozmieniało za sprawą serialu WandaVision. Wydaje się, że obecnie postać Scarlett Witch, którą na ekranie kreuje Elizabeth Olsen, będzie kluczowa dla przyszłości uniwersum. Bohaterka, która w znaczący sposób ewoluowała na przestrzeni kilku odcinków produkcji dostępnej na Disney+, pojawi się w widowisku Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film zapowiada się naprawdę świetnie, a słowa odtwórczyni jednej z głównych ról tylko potęgują oczekiwania:

To szalony film, zdecydowanie będzie posiadał on horrorowy vibe.

Wydaje się więc, że zapowiedzi reżysera Scotta Derricksona o "najbardziej przerażającym filmie MCU" mogą okazać się prawdą. Warto przypomnieć, że jest to człowiek odpowiedzialny za takie horrory, jak Sinister czy Egzorcyzmy Emily Rose. Niestety z powodu różnic artystycznych musiał opuścić ten projekt, jako reżyser (wciąż jest jednym z producentów), a jego miejsce zajął Sam Raimi, który w przeszłości nakręcił trylogię o Spider-Manie.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zadebiutuje w kinach 25 marca 2022 roku.

Źrodło: Glamour