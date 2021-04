Koniec zdjęć do serialu ''Hawkeye'' 0

Kolejna produkcja od Marvel Cinematic Universe zakończyła swoją produkcję. Tym razem do finiszu prac na planie zdjęciowych dotarła ekipa serialu Hawkeye.

fragment plakatu promującego serial ''Hawkeye''

Informację o tym w swoich mediach społecznościowych podał aktor Jeremy Renner, który wciela się w tytułowego bohatera. W dniu wczorajszym opublikował on relację z tekstem głoszącym, iż jest to ostatni dzień na planie. Dodał, iż nie mówi do widzenia, ale do zobaczenia. Podziękował także obsadzie, ekipie i Marvelowi za możliwość udziału w tym projekcie.

Renner wciela się w łucznika Clinta Bartona. Serial Hawkeye skupi się na jego losach i jego następczyni Kate Bishop, w którą wciela się Hailee Steinfeld.

Akcja serialu prawdopodobnie rozegra się na dwa lata po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry. Spekuluje się również, iż produkcja ta ukaże nam jedną z najważniejszych historii ukazanych w komiksach o Hawkeye’u, a mianowicie fakt utraty słuchu przez Clinta.

Premiera serialu Hawkeye na platformie Disney+ zaplanowana jest na jesień 2021 roku. Produkcja wcześniej nosiła roboczy tytuł Anchor Point, co jest hołdem dla pierwszego tomu serii komiksów, w których Kate Bishop wystąpiła jako solowa bohaterka.

Źrodło: ComingSoon