Zwiastun komediowego horroru ''Werewolves Within'' opartego na grze Ubisoftu 0

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź komediowego horroru Werewolves Within. Produkcja ta bazuje na pomyśle firmy Ubisoft wydającej gry.

fragment plakatu promującego film ''Werewolves Within''

Wererwolves Within to gra towarzyska, która wymaga gogli VR. Przenosi ona gracza do wirtualnej rzeczywistości. Jego zadaniem jest zdemaskowanie wilkołaków terroryzujących mieszkańców średniowiecznej osady Gallowstone.

Akcja filmu nie przeniesie nas jednak do średniowiecznych czasów. Twórcy produkcji postanowili osadzić jej fabułę w realiach małego współczesnego amerykańskiego miasteczka. W Beaverfield budowany gazociąg dzieli mieszkańców, nagła burza śnieżna więzi ich w miejscowej gospodzie, a miasteczko terroryzuje morderca. Nowo przybyły leśniczy Finn i pracownica poczty Cecily łączą swoje siły, aby odkryć prawdę o tajemniczym stworzeniu, które zaczęło terroryzować ich okolicę.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię filmu odpowiada Josh Ruben, który w ubiegłym roku nakręcił inny komediowy horror Scare Me. Scenariusz do Werewolves Within napisała Mishna Wolff. W obsadzie znajdują się Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall, Rebecca Henderson, Cheyenne Jackson, Michaela Watkins i Glenn Fleshler.

Film swoją światowa premierę ma mieć na tegorocznym Tribeca Film Festival. W USA w kinach pojawi się 25 czerwca, a na VOD zadebiutuje 2 lipca 2021 roku.

Zapoznajcie się także z plakatem promującym produkcję.

Źrodło: ComingSoon