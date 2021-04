Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jim Henson, twórca muppetów, doczeka się filmu biograficznego 0

Świetna informacja dla wszystkich fanów muppetów oraz fraglesów. Ich twórca, czyli Jim Henson, dostanie swój film biograficzny!

pomnik Jima Hensona i Kermita

Walt Disney i The Jim Henson Company zamierzają zrealizować film biograficzny, którego głównym bohaterem będzie legendarny amerykański lalkarz, twórca kultowych muppetów oraz fraglesów, który przyczynił się do powstania takich programów telewizyjnych, jak Muppety i Ulica Sezamkowa – Jim Henson.

Scenariuszem do filmu zajmie się Michael Mitnick, człowiek odpowiedzialny za napisanie skryptów do takich filmów, jak Wojna o prąd and Dawca pamięci. Przepisze i poprawi scenariusz, którego autorami są bracia bliźniacy – Aaron i Jordan Kandellowie.

Film skupi się na momencie życia Jima Hensona, w którym musiał przekonać nadawców, że muppety to świetny pomysł, a także późniejsze lata, które sprawiły, że wymyślone przez niego postacie stały się popkulturowym i komediowym fenomenem. Warto dodać, że legendarny twórca, o którym mowa w artykule, nie tylko był świetnym lalkarzem, ale również reżyserem, który dał światu taki kultowe filmy, jak Ciemny kryształ czy Labirynt.

Na razie nie wiadomo, kto zagra główną rolę.

Źrodło: Deadline