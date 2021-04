Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Obecność 3: Na rozkaz diabła" - zwiastun horroru oraz data premiery! 0

Warner Bros. Pictures zaprezentował zwiastun filmu Obecność 3: Na rozkaz diabła.

fragment plakatu promującego film "Obecność 3: Na rozkaz diabła"

Obecność 3: Na rozkaz diabła to budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy. Wstrząsnęła ona nawet doświadczonymi badaczami spraw paranormalnych Edem i Lorraine Warrenami. Ten jeden z najbardziej zdumiewających przypadków w ich karierze zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu czegoś, z czym jeszcze nie miało do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona.

Reżyserem jest Michael Chaves. Patrick Wilson i Vera Farmiga ponownie wcielają się w role Eda i Lorraine Warrenów. Oprócz nich w filmie zagrali Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook i Julian Hilliard.

Film w Polsce trafi do kin – niestety nie jest znana dokładna data premiery. W Stanach Zjednoczonych produkcja zadebiutuje 4 czerwca – w kinach oraz platformie streamingowej HBO Max.

Źrodło: Warner Bros.