Jax i efektowne fatality z nowego "Mortal Kombat" 0

Już jutro premiera wyczekiwanego Mortal Kombat, dla niecierpliwych mamy kolejny efektowny fragment filmu. Tym razem poznajcie słynne fatality.

na zdjęciu Mehcad Brooks jako Jax

Wydaje się, że Warner Bros. wykonał świetną robotę, ożywiając tych kultowych bohaterów i złoczyńców, a film powinien być świetny, a premiera kinowa i na HBO Max odbędzie się już w ten piątek, tj. 23 kwietnia 2021 roku.

OPIS

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?

W obsadzie wystąpią Lewis Tan jako Cole Young, Jessica McNamee jako Sonya Blade, Josh Lawson jako Kano, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Mehcad Brooks jako Jackson "Jax" Bridges, Ludi Lin jako Liu Kang, Chin Han jako Shang Tsung, Joe Taslim jako Bi-Han i Sub-Zero oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi i Scorpion.

Źrodło: HBOMax