Pierwszy teaserowy materiał zapowiadający nowy sezon "Dextera" 1

W tym roku na ekrany telewizorów powróci Dexter Morgan. Z tej okazji stacja Showtime zaprezentowała pierwszy teaserowy materiał promujący nową serię kultowego serialu kryminalnego Dexter!.

fragment plakatu promującego serial "Dexter"

W październiku ubiegłego roku ogłoszono plany związane z realizacją nowego sezonu serialu Dexter. Akcja 10-odcinkowej serii będzie rozgrywała się dziesięć lat po wydarzeniach, których byliśmy świadkami w ostatnim odcinku wyemitowanym w 2013 roku. W roli tytułowej powróci oczywiście Michael C. Hall, który zamieni słoneczne Miami na całkowicie inną lokację.

Teaser, który zaprezentowała staja Showtime w ironiczny sposób nawiązuje do morderczej natury Dextera Morgana.

Powrót Michael C. Halla w roli głównej to nie jedyny powód do zadowolenia dla fanów serialu. Powracają także oryginalny showrunner Dextera, czyli Clyde Phillips oraz reżyser Marcos Siega, który dodatkowo pełni funkcję producenta wykonawczego. Siega zajmie się nakręceniem sześciu z dziesięciu odcinków nowej serii.

Clyde Phillips zapowiedział natomiast, że kontynuacja nie będzie uciekała od kontrowersyjnego finału z 2013 roku. Zamiast tego zamierza dać fanom serialu takie zakończenie, na jakie zasłużyli. Dziewiąty sezon Dextera ma zadebiutować jesienią tego roku.

