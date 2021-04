''Parasite'' powstający dla HBO opowie swoją własną oryginalną historię! 0

Jak wiadomo dla HBO powstaje serial, który opierać ma się na oscarowej produkcji prosto z Korei Południowej. Mowa o dramacie Parasite w reżyserii Joon-ho Bonga. Informacja ta wywołała wiele obaw wśród fanów filmu. Uspokaja ich Adam McKay, jeden z producentów wykonawczych.

na zdjęciu Yeo-Jeong Jo i Sun-kyun Lee, film ''Parasite''

W niedawnym wywiadzie udzielonym dla MTV Adam McKay wspomniał krótko o nadchodzącym serialowym projekcie HBO. Zdradził, iż preprodukcja posuwa się naprzód w bardzo szybkim tempie. Uspokoił także, iż wbrew wcześniejszym obawom jakoby serial ten miałby być remake’m. Nie będzie nim. Ma opowiadać on własną, oryginalną historię. Akcja co prawda osadzona zostanie w tym samym wszechświecie, ale poznamy zupełnie nowych bohaterów i nową opowieść.

Producentem limitowanej serii powstającej dla HBO oprócz McKaya jest także sam Bong. Zgodził się wziąć udział w tym projekcie, bo ma nadzieję, że dzięki telewizyjnemu serialowi uda mu się rozszerzyć wszechświat Parasite w sposób, w który nie był w stanie zrobić tego w filmie.

Parasite to film o biednej rodzinie, która zaczyna pracować w domu bogaczy. Produkcja ukazuje świat, w którym każdy marzy o lepszym życiu, a dążenie do niego wymaga przekroczenia cienkiej granicy między tym co jeszcze dozwolone, a tym co już zabronione.

Źrodło: IndieWire