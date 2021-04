Znamy najgorsze polskie filmy roku - rozdano Węże 1

Popkulturalna Akademia Wszystkiego jubileuszowy dziesiąty raz przyznała Węże – nagrody dla najgorszych filmów roku.

Polskie kino w roku 2020, który zapamiętamy na długo również z wielu przyczyn, dostarczyło nam wielu emocji. Dostarczyło nam też kilka filmów tak złych, że z całą pewnością przejdą do historii. Walka o Węże była bardzo wyrównana i jej wyniki dobrze odzwierciedlają ten fascynujący sezon. Tytuł najgorszego filmu roku otrzymał obraz 365 dni w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasz Mandesa. Film ten zdobył jeszcze dwa Węże za najgorszy scenariusz i ekranowy duet. Również trzy Węże zdobyła Pętla Patryka Vegi (najgorszy reżyser, rola żeńska i efekt specjalnej troski). Dwie nagrody trafiły do Swingersów (najgorsza rola męska i najbardziej żenująca scena). Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się Katarzyna Warnke, Anna Maria Sieklucka, Michał Koterski, Michele Morrone i Maciej Stuhr. Z powodów pandemicznych i w tym roku nie odbyła się uroczysta gala – werdykt przedstawiono w postaci skromnego okolicznościowego filmiku, w którym poszczególne kategorie przedstawił Rafał Rutkowski.

Próbując nadążyć za zmianami w branży i w szeroko rozumianej cywilizacji XXI wieku od tej edycji dopuściliśmy do Węży twórców zagranicznych nie mieszkających w Polsce, którzy pracowali przy polskich produkcjach, oraz filmy pełnometrażowe, które nie miały swej premiery w kinach i od razu trafiły do streamingu. Widać to już wśród tegorocznych laureatów (kat. najgorszy duet na ekranie, najgorszy teledysk okołofilmowy, najgorszy przekład tytułu zagranicznego).

Równocześnie Popkulturowa Akademia Wszystkiego już zaprasza na Festiwal online – Dekada Węży, który odbędzie się we wrześniu tego roku. W ramach imprezy odbędą się prelekcje i panele na temat złego polskiego kina, spotkania z twórcami, wywiady online i wspólne oglądanie i komentowanie wszystkich dziesięciu laureatów Wielkiego Węża.

LISTA LAUREATÓW WĘŻY 2021

WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU

365 dni reż. Barbara Białowąs i Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski

za skok libido w dół, którego nie powstydził by się najlepszy spadochroniarz świata, Felix Baumgartner.

NAJGORSZA REŻYSERIA

Patryk Vega – Pętla

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Tomasz Klimala – 365 dni

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Michał Koterski – Swingersi

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Katarzyna Warnke – Pętla

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Maciej Stuhr – Bad Boy

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone – 365 dni

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

"Wygrzmocę was wszystkich" (Michał Koterski) – Swingersi

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

poród – Pętla

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Książe Kapota x Avi LeLeLe – Asymetria – Asymetria (Marathon Films / Dark Records)



NAJGORSZY PLAKAT

Zenek (producenci Krystyna Świeca, Magdalena Nowacka, Piotr Galon; dystrybucja TVP Dystrybucja kinowa)

Zenek

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

Tyler Rake: Ocalenie – "Extraction" (Netflix)

Źrodło: facebook.com/nagrodyweze