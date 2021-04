Mamy pierwsze zdjęcie z planu serialu She-Hulk! 0

Wiosna w tym roku jest wyjątkowo nieśmiała. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę śniegu. Najwyraźniej ktoś tam na górze nie może się zdecydować. Na całe szczęście Marvel Studio podaje pomocną dłoń i wraz z kolorem nadziei możemy podzielić się z wami pierwszym zdjęciem z produkcji She-Hulk.

Na zdjęciu widać uśmiechniętą Tatiane Maslany, która gra postać Jennifer Walters ak She-Hulk. Choć zdjęcie nie zdradza żadnych szczegółów produkcji, fani zacierają ręce i grzeją już sobie miejsca w ulubionych fotelach, bo sukcesy seriali WandaVision i The Falcon and the Winter Soldier zapowiadają, że Marvel umie dobrze korzystać ze złotej rybki, którą złowił.

Obok Tatiany Maslany zobaczymy w serialu również Marka Ruffalo jako Bruce Bannera. W komiksach Jennifer Walter jest kuzynką Bruca Bannera, która ginie z rąk gangstera. Banner, aby ją ratować przeprowadza transfuzje krwi, przekazując jej w ten sposób swoją krew napromieniowaną promieniami gamma, co finalnie zmienia ją w She-Hulk. Czy w serialu będzie podobnie? Nie wiadomo, bo Marvel Studio nie lubi się dzielić szczegółami swoich scenariuszy.

Premiera serialu jest zaplanowana na 2022 rok i zadebiutuje w serwisie Disney+. Miejmy nadzieję, że serial ten będzie jak wiosna i pokaże nam, że na dobre czasami trzeba dłużej poczekać.

Źrodło: Movieweb