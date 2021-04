Martin Scorsese i Paul Schrader planują serial o początkach chrześcijaństwa 0

Od premiery ostatniego religijnego filmu Martina Scorsese i Paula Schradera minęło już ponad 30 lat. Teraz oboje planują stworzyć kolejne tak kontrowersyjne dzieło. Nie będzie ono jednak pełnometrażowym filmem, a serialem, którego fabuła opowiadać miałaby o początkach chrześcijaństwa.

na zdjęciu Williem Dafoe, film ''Ostatnie kuszenie Chrystusa''

W 1988 roku w kinach zadebiutował bardzo kontrowersyjny i skandaliczny film Ostatnie kuszenie Chrystusa, w którym Scorsese i Schrader ukazali Jezusa Chrystusa w zupełnie innym świetle. Przedstawili jego ludzką naturę. Jak Syn Boży ma do wypełnienia na ziemi misję, jednak nie jest w stanie oprzeć się największej z męskich pokus – kobiecie.

Scorsese i Schrader podczas jednego z ostatnich wywiadów zdradzili, iż pracują nad projektem dla jednej z platform. Jeśli wszystko wypali to będzie to trzysezonowy serial, który opowie o początkach chrześcijaństwa. Ma utrzymany być w tym samym duchu co Ostatnie kuszenie Chrystusa.

Tak. Cóż, Scorsese i ja coś planujemy. I to jest… chcielibyśmy, aby byłaby to trzyletnia seria opowiadająca o początkach chrześcijaństwa. Opiera się ona na apostołach i Apokryfach. Nazywa się Apostołowie i Apokryfy. Ludzie w pewnym sensie znają Nowy Testament, ale nikt nie zna Apokryfów. W I wieku nie było Nowego Testamentu, tylko te historie. Niektóre były prawdziwe, inne nie, niektóre to fałszerstwa. powiedział Schrader

Projekt jeśli powstanie prawdopodobnie trafi na Apple TV+, bowiem Scorsese ma podpisaną z platformą wieloletnią umowę.

Źrodło: IndieWire