Nicole Kidman na pierwszej zapowiedzi thrillera ''Nine Perfect Strangers'' 0

Platforma Hulu opublikowała pierwszy materiał filmowy promujący swój nowy ośmiodocinkowy limitowany serial Nine Perfect Strangers. Produkcja ta opiera się na najnowszej książce bestsellerowej autorki Wielkich kłamstewek Liane Moriarty.

na zdjęciu Nicole Kidman, serial ''Wielkie kłamstewka''

Nine Perfect Strangers to thriller psychologiczny, którego gwiazdą jest Nicole Kidman. Popularna aktorka wciela się w dyrektorkę prestiżowego ośrodka zdrowia i odnowy biologicznej Mashę. Prowadzone przez nią uzdrowisko oferuje całkowite uleczenie z wszelkich bolączek dnia codziennego, które wywarły wpływ zarówno na umysł, jak i na ciało. Do ośrodka trafia dziewięcioro nieznajomych. Kuracjusze początkowo zadowoleni z oferowanych usług, nie wiedzą co tak naprawdę czeka na nich w tym miejscu…

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Obsada tej limitowanej serii prezentuje się nad wyraz dobrze. Oprócz Kidman swoje angaże otrzymali Regina Hall, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Luke Evans, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Asher Keddie, Samara Weaving i Bobby Cannavale.

Serial wyreżyserował Jonathan Levine. David E. Kelley i John Henry Butterworth napisali scenariusz. Kidman objęła także funkcję producenta wykonawczego wraz z Kelley i Bruna Papandrea.

Nine Perfect Strangers to australijska produkcja, która zadebiutować ma jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana.

Źrodło: darkhorizons