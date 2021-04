Walka o wolność trwa - Hulu prezentuje finałową zapowiedź 4. sezonu '' Opowieści podręcznej'' 0

Już jutro nadejdzie nowy rozdział walki o wolność i sprawiedliwość w wykonaniu podręcznej June. Z tej okazji platforma Hulu podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów zaprezentowała finałową zapowiedź 4. sezonu serialu Opowieść podręcznej, tym samym podsycając jeszcze bardziej ciekawość już i tak nakręconych oczekiwaniem fanów produkcji.

fragment plakatu promującego 4. sezon serialu ''Opowieść podręcznej''

Fabuła Opowieści podręcznej w dużej mierze opiera się na powieści Margaret Atwood. Serial opowiada o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, powstałej po katastrofie ekologicznej. To totalitarne społeczeństwo, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową. Zmuszane są one do świadczenia usług seksualnych, w celu ponownego zaludnienia planety.

Główną bohaterką jest June, w tej roli Elisabeth Moss, która w trzecim sezonie zdecydowała się stawić czoło reżimowi i doprowadzić do buntu. W nowej serii będzie ona kontynuować walkę o wolność swoją i swojej córki. Jednak ryzyko jakie podejmie, aby zawalczyć o sprawiedliwość i chęć zemsty, która nią kieruje, mogą zagrozić zniszczeniem wszystkiego tego co najbardziej kocha…

Poniżej wspomniana zapowiedź.

4. sezon Opowieści podręcznej w Polsce zadebiutuje dzień później, tj. 29 kwietnia 2021 roku na HBO GO. Czekacie?

Źrodło: ComingSoon