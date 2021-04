Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

31 filmów i talenty całego świata w finale konkursu Papaya Young Directors 0

Spośród zgłoszonych 1 656 pomysłów, międzynarodowe jury wybrało 31 najlepszych scenariuszy.

Rekordową liczbę produkcji w tegorocznej edycji konkursu wyreżyserują młode twórcze osoby z dziewięciu krajów – Polski, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Białorusi oraz Stanów Zjednoczonych. W tegorocznej edycji podział na osoby identyfikujące się jako kobiety i mężczyźni przebiegał niemal równo. W gronie wyróżnionych znalazły się również osoby o odmiennych, niebinarnych tożsamościach płciowych.

Wszystkie produkcje realizowane w ramach konkursu będą minimalizowały negatywny wpływ na środowisko przede wszystkim poprzez ograniczenie transportu, wykorzystanie wypożyczonego sprzętu, recyklingowanej scenografii i rekwizytów. Aby zrekompensować ślad węglowy powstały podczas realizacji filmów, posadzone zostanie 930 m² bioróżnorodnego lasu. Wszystkie ekologiczne rozwiązania stworzone zostały we współpracy z organizacją AdGreen oraz fundacją "Las na zawsze". Organizatorzy zapewniają również wsparcie w zakresie bezpieczeństwa psychologicznego, w tym narzędzia edukacyjne oraz możliwość zwrócenia się z wątpliwościami do zespołu producentów z Papaya Films. Wszystko to ma pomóc w wyeliminowaniu zachowań dyskryminujących na każdym etapie produkcji.

Finał konkursu planowany jest na koniec czerwca 2021 r.

W konkursie powstaną filmy reklamowe w poziomym i pionowym formacie dla marek: Audioteka, BMW Polska, DPD, Durex, Facebook, IKEA, Kayax, Link4, McDonald’s, Multikino, Samsung Electronics Polska oraz Tyskie, teledyski dla artystów z wytwórni Kayax, a także filmy dla trzech fundacji: Camera Femina, Kosmos dla dziewczynek oraz Kuchinate – African Refugee Women’s Collective.

Partnerzy konkursu: ATM System, CPC Brand Consultants, Girls in Film, Heliograf, MakOnLine, Lunapark, Panavision, Ströer oraz Tidal.

