Rozpoczęto produkcję ''House of the Dragon'' 1

Doczekaliśmy się. Nareszcie ogłoszono rozpoczęcie prac nad prequelowym spin-offem serialu Gra o tron. Na oficjalnym profilu serialu na Twitterze pojawiły się pierwsze wpisy o rozpoczęciu produkcji wraz ze zdjęciami niektórych aktorów podczas odczytywania scenariuszy.

fragment plakatu promującego serial ''House of the Dragon''

Na poniższych Tweetach widzimy zdjęcia z czytania scenariuszy przez obsadę projektu. Mamy także zbliżenie na niektórych aktorów, są to Emma D'Arcy, Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Olivia Cooke i Rhys Ifans. Wcielają się oni odpowiednio w księżniczkę Rhaenyrę Targaryen, króla Viserysa Targaryena, księcia Daemona Targaryena, The Sea Snake’a, Alicent Hightower i Otto Hightowera.

Akcja House of the Dragon rozgrywać ma się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Będziemy świadkami powstania i upadku tej jedynej rodziny smoczych lordów. Fabuła serialu opiera się o powieść Ogień i krew George'a R.R. Martina.

Pierwszy sezon House of the Dragon liczyć ma 10 odcinków. Jego premiera w 2022 roku. Za serial odpowiadają Martin oraz Ryan Condal. Miguel Sapochnik ma wyreżyserować odcinek pilotażowy oraz kilka dalszych epizodów. Ma on już doświadczenie z światem Westeros, ponieważ stanął za kamerą kilku odcinków Gry o tron.

Źrodło: Twitter