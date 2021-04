Cary Fukunaga reżyseruje wojenny miniserial ''Masters of the Air'' 0

Dla platformy Apple TV+ powstaje ciekawa wojenna produkcja. To miniserial Masters of the Air, za reżyserię, którego odpowiada uznany reżyser Cary Fukunaga mający na swoim koncie m.in. thriller Ucieczka z piekła czy najnowszy film o Bondzie Nie czas umierać.

na zdjęciu Douglas Spain, miniserial ''Kompania braci''

Fukunaga w swoich mediach społecznościowych poinformował o rozpoczęciu prac na planie tej produkcji. Na opublikowanym zdjęciu widzimy prawdopodobnie aktora Austina Butlera, który trzyma filmowy klaps. Znajduje się on zapewne już na filmowym planie, co widać po jego ubiorze. Ciekawym jest napis na filmowym klapsie, świadczący o tym, iż produkcja zamiast Masters of the Air nosić będzie tytuł Whirlwind. Jednak żadnych oficjalnych informacji w sprawie zmiany tytułu jak na razie nie ma.

Masters of the Air opiera się na literaturze faktu autorstwa Donalda L. Millera. Poznamy historię żołnierzy należących do amerykańskiej 8. Armii Powietrznej działającej w czasach II wojny światowej.

Projekt ten to miniserial pierwotnie mający powstać dla HBO jako zwieńczenie wojennej trylogii, na która składają się limitowane produkcje tj. Kompania braci i Pacyfik. Stacja ta jednak nie dała zielonego światła na realizację tego serialu i ostatecznie projekt trafił na platformę Apple TV+. Za jego realizację odpowiadają jednak twórcy wymienionych wcześniej produkcji – John Orloff i Graham Yost.

Serial podobnie jak poprzednie dwie produkcje składać będzie się z dziesięciu epizodów. Jego budżet wynosi 200 mln dolarów. Data premiery Masters of the Air zostanie dopiero podana. W jego obsadzie oprócz Butlera znajdują się także Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann i Raff Law.

Źrodło: Collider