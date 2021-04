Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

J.B. Smoove potwierdził swój udział w filmie "Spider-Man: No Way Home" 0

J.B. Smoove, który zaliczył występ w filmie Spider-Man: Daleko od domu, pojawi się także w kontynuacji. Informację potwierdził sam zainteresowany.

Widowisko Spider-Man: No Way Home zapowiada się niezwykle interesująco. W sieci co chwilę można znaleźć intrygujące plotki oraz informacje dotyczące bohaterów, którzy pojawią się na ekranie. Tym filmem Marvel będzie chciał prawdopodobnie zapoczątkować swoje multiwersum.

Na razie jeden z aktorów, którzy pojawią się w sequelu, potwierdził swój udział. Jest nim J.B. Smoove, który na ekranie portretował nauczyciela Midtown High School, Juliusa Della.

Nie wiem ile osób tego doświadczyło, ale jestem w uniwersum Marvela oraz uniwersum DC. Zagrałem w filmie "Spider-Man: Daleko od domu", będę również występował w kontynuacji. Gram także postać znaną, jako Frank the Plant w animacji o Harley Quinn.

powiedział aktor

W produkcji pojawi się prawdopodobnie Doktor Strange, dzięki któremu w fabule nowego filmu o Pajączku pojawią się postacie z alternatywnej rzeczywistości. Dodatkowo Benedict Cumberbatch ponownie zagra tytułowego bohatera w swoim własnym sequelu – Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Premiera widowiska o Spider-Manie planowana jest na 17 grudnia 2021 roku.

Źrodło: ComicBook.com