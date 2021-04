Adam McKay w trakcie rozmowy zdradził dlaczego planowany wcześniej projekt nie powstał i wyraził ponowne zainteresowanie widowiskiem o Srebrnym Surferze.

Było coś, co stanęło na drodze, ponieważ przyglądałem się temu kilka lat temu. Mogę źle pamiętać, ale był jakiś powód, dla którego to się nie wydarzyło lub ktoś już nad tym pracował. Jednak zdecydowanie mnie to kręciło. Jeśli spojrzeć na Galactusa i historię powstania Srebrnego Surfera, to jak poświęcił się dla swojej rodzimej planety. Norrin Radd, czy tak się nazywał? Dawno nie myślałem o tym imieniu. Bardzo łatwo byłoby uczynić z tego alegorię środowiskową. Myślę, że mógłby to być niesamowity film, najbardziej oszałamiający wizualnie film Marvela, jaki kiedykolwiek powstał. Nie straciłem tego zainteresowania. Właściwie, skoro już o tym wspomniałeś, może zadzwonię i zobaczę, co się dzieje.

mówił twórca