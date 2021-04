Jest odpowiedź studia The Asylum na "Godzilla vs. Kong" - zobaczcie zwiastun widowiska "Ape vs. Monster" 0

Studio The Asylum słynące z tworzenia niskobudżetowych filmów akcji, które często bazują na znanych tytułach, postanowiło odpowiedzieć na widowisko Godzilla vs. Kong. W sieci można znaleźć zapowiedź filmu "Ape vs. Monster".

fragment plakatu promującego film "Ape vs. Monster"

Konto na Twitterze o nazwie Kaiju News Outlet zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu "Ape vs. Monster", który od razu sugeruje nam, że jest to wariacja na temat pojedynku dwóch kultowych stworów. Tytułowy potwór, który łudząco przypomina Godzillę toczy pojedynek z wielką małpą.

Jeśli chodzi o studio The Asylum to "Ape vs. Monster" nie będzie jedynym filmem, który planują w tym roku wydać. Następne w kolejce są "Aquarium of the Dead", "The Rebels of PT-218" i "Insect".

Co myślicie o tej zapowiedzi?