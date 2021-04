Powstanie sequel kultowej animacji ''Flintstonowie'' - oczekujcie na ''Bedrock'' 0

Pamiętacie kultową animację Flintstonowie, która emitowana była w latach 60 XX wieku? Stacja Fox pracuje właśnie nad jej kontynuacją. Za animowaną produkcję noszącą tytuł 'Bedrock' odpowie Elizabeth Banks.

fragment plakatu promującego serial ''Flintstonowie''

Powstający projekt będzie animacją przeznaczoną dla dorosłych. Poznamy rodzinę Flintstonów 20 lat po wydarzeniach z oryginalnego serialu. Fred będzie szykował się do przejścia na emeryturę, a najmłodsza córka Freda i Wilmy – Pebbles, teraz już dwudziestokilkuletnia kobieta rozpocznie swoją własną zawodową karierę.

Mieszkańcy Bedrock będą musieli przygotować się też na wielką rewolucję. Nadchodzi bowiem koniec Epoki Kamienia Łupanego. Wielkimi krokami wkracza Epoka Brązu. Ta znaczna ewolucja mocno namiesza w życiu mieszkańców miasteczka.

Elizabeth Banks oprócz objęcia funkcji producenta wykonawczego udzieli także głosu postaci Pebbles. Jak na razie nie wiadomo czyimi głosami przemówi reszta bohaterów.

Za napisanie scenariusza do pilotażowego odcinka odpowie Lindsay Kerns, która zaangażowana jest w hitowy serial Netflixa Park Jurajski: Obóz kredowy. Jeśli tak samo dobrze stworzy fabułę do Bedrock to może spodziewać się naprawdę dobrej animacji dla dorosłych.

