Podano datę premiery nowego filmu Scotta Derricksona

Studia Universal Pictures i Blumhouse Productions ogłosiły wczoraj datę premiery nowego horroru za reżyserię, którego odpowiada Scott Derrickson. Mowa o filmowej adaptacji powieści Joe Hilla pt. 'Czarny telefon'.

na zdjęciu Scott Derrickson, film ''Zbaw nas ode złego''

Horror The Black Phone w kinach zadebiutuje na początku przyszłego roku, a dokładnie 28 stycznia. Obecnie produkcja ta w podanym terminie nie ma wielkiej konkurencji.

Fabuła The Black Phone opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

The Black Phone jest powrotem Derricksona do gatunku horroru, po tym jak przeniósł się do Marvel Studios, aby wyreżyserować film Doktor Strange. W obsadzie omawianej produkcji są Ethan Hawke, James Ransone, Mason Thames, Jeremy Davies oraz Madeleine McGraw.

Źrodło: deadline